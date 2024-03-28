美國汽油價格加速上漲！夏季均價恐達每加侖4美元

鉅亨網編譯許家華 2024-03-28 13:00

美國每加侖汽油較一個月前上漲 1/4 以上，一些分析師甚至預測，5 月前汽油價格可能會上漲至 4 美元。

根據美國汽車協會 (AAA)，周三 (27 日) 全美汽油均價為每加侖 3.53 美元。摩根大通策略師 Natasha Kaneva 認為，未來兩個月價格恐漲至 4 美元以上，因為俄羅斯石油減產幅度超出預期。

俄羅斯本月稍早表示，6 月前將關閉近 50 萬桶石油生產，使其日產量降至約 900 萬桶 / 日，該消息提振本月國際原油價格 3%，達每桶 86 美元左右。Kaneva 認為，油價將維持在相對較高的水準，甚至可能在 9 月時測試每桶 100 美元的價格水準。

4 美元的汽油價格預測存在許多變數，但石油價格可能不是最大的變數。今年迄今，油價上漲並非天然氣價格飆升的主要原因，部分可歸因於將原油提煉成燃料的過程。雖然今年原油價格上漲了 12%，但汽油躉售價格卻上漲了 28%。

價格上漲的最大贏家是煉油廠，由於全球原油轉化為汽油的整體能力下降，有利於煉油廠。根據石油價格資訊服務機構 (OPIS)，國際基準的 Brent 原油和汽油之間的價差已自 13 美元擴大至 28 美元，

美國領先煉油廠 Valero Energy (VLO-US) 今年股價上漲了 28%，單就上個月便上漲 17%。

由於世界大部分地區的煉油能力短缺，讓現行煉油廠大幅受益。

OPIS 全球能源分析主管 Tom Kloza 表示，因維護而暫停運行的美國煉油廠數量比平常還多，導致煉油廠能力下降。同時，烏克蘭以無人機襲擊俄羅斯，摧毀了大量當地煉油廠，約莫損傷 50 萬至 100 萬桶煉油產能，這些攻擊是「催化劑中的新變數」。

海外煉油廠發生問題，同樣有利美國煉油廠。Kloza 指出，委內瑞拉進口的美國燃料數量創歷史新高，因為經過多年的撤資，該國煉油廠的產能正在減少。

煉油廠另一項利多是夏季將至，與冬季混合汽油相比，夏季混合汽油品質更高，煉油廠可用更大的溢價出售夏季混合汽油。

儘管摩根大通樂觀預期價格大幅上漲，但一些分析師認為未來幾個月的漲價速度可能會放緩。Kloza 認為，隨著煉油廠提高產能，汽油價格很快就會暫停，自 4 月到 10 月，汽油價格會在 3.50 美元至 3.80 美元之間波動。

可能導致夏季油價上漲的最大未知數是天氣——去年的熱浪摧毀了煉油能力，颶風先前也造成損害，導致汽油價格飆升。

Kaneva 認為，阻止汽油價格上漲至 4 美元以上的可能因素有幾個：首先，如果價格接近 4 美元，美國當局可能開始出售戰略石油儲備 (SPR) 以增加市場供應並抑制價格上漲。

再者，汽油價格上漲可能導致需求下降，從而讓價格回跌。「美國汽油需求軌跡是決定全球石油需求和全球油價走向的最重要指標之一。」Kaneva 寫道。