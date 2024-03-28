〈能源盤後〉美原油供應量3周來首增 原油收低 但脫離盤中低點

鉅亨網編譯許家華 2024-03-28 06:05

國際油價周三 (27 日) 下跌，但在美國官方數據顯示上周商業原油庫存增加程度低於產業貿易組織公佈的數據後，油價收盤脫離盤中低點。

能源商品價格

5 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 27 美分或 0.3%，收每桶 81.35 美元，盤中低點觸及每桶 80.55 美元。

5 月交割的 Brent 原油期貨價格價格下跌 16 美分或 0.2%，報每桶 86.09 美元。

6 月交割的 Brent 原油期貨價格價格下跌 22 美分或 0.3%，報每桶 85.41 美元，此為交易最活躍的 Brent 原油期貨。

4 月交割的汽油期貨價格下跌 0.6%，收每加侖 2.68 美元。

4 月交割的熱燃油期貨價格下跌 0.9%，收每加侖 2.60 美元。

5 月交割的天然氣價格下跌 3.9%，收每百萬 Btu 1.72 美元。

市場推動力

原油周三小幅收低，但考量到本周因假日而縮短，且第一季即將結束，Tyche Capital Advisors 管理成員 Tariq Zahir 認為，「能源綜合體的小幅疲軟」並不令人意外，但油價的疲軟可能是短暫的，因為夏日駕駛季即將到來，且，中東地區仍然不穩定，再加上 OPEC 延長供應削減，能源綜合體預計將恢復過去幾周所見的上漲趨勢。

Nymex 和 ICE 歐洲期貨交易所的石油交易將於 3 月 29 日耶穌受難日休市。

供應數據

美國商業原油庫存 3 週來首次攀升，能源資訊局 (EIA) 周三公布，上周 (3/22 止) 美國商業原油庫存增加 320 萬桶。

Kpler 美國首席分析師 Matt Smith 表示：「儘管煉油廠運行率上升，但強勁的進口讓原油供應量增加。」

上周原油庫存增加後，讓美國返回 3 月迄今原油增加的水準儘管增加幅度很窄，但還剩一周時間。除了去年原油出口創紀錄的異常情況外，自本世紀初以來，每年 3 月的美國原油庫存在都在增加。

根據標普全球商品洞察的調查，分析師平均預測上周原油庫存減少 200 萬桶。但周二晚間，美國石油協會 (API) 報告指出，上周原油庫存增加 930 萬桶。

另外，EIA 報告顯示，上周汽油供應增加 130 萬桶，而餾分油庫存小幅減少 120 萬桶。

根據標普全球商品洞察的調查，分析師平均預測上周汽油減少 170 萬桶，餾分油庫存減少 30 萬桶。

DTN 高級市場分析師 Troy Vincent 表示，今年迄今美國餾分燃料油需求一直極其疲軟，但今日報告顯示，代表需求的產品供應量有所上升。「倘若美國柴油需求終於開始堅挺的話，這可能是整個春季的看漲催化劑。」

EIA 表示，最近一周美國石油產量維持在每日 1310 萬桶不變，而 Nymex 交割中心俄克拉荷馬州庫欣的原油庫存增加了 210 萬桶，達 3350 萬桶。

第一季油價漲勢

City Index 和 Forex.com 的市場分析師 Fawad Razaqzada 表示，今年第一季油價上漲，「儘管趨勢不明顯」，這是因與烏克蘭和中東相關的地緣政治不確定性以及 OPEC + 長期供應削減而有助於支撐油價，「這些因素超越了先前市場對中國經濟形勢嚴峻與非 OPEC 供應增長的擔憂情緒。」