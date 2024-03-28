競爭加劇且消費疲軟 GameStop盤中股價跌逾15%
鉅亨網編譯段智恆 2024-03-28 02:30
美國實體遊戲零售商 GameStop 周三 (27 日) 盤中股價下跌逾 15%，此前該公司財報遜色，主因是消費疲軟和來自電商競爭加劇，此外該公司還宣布裁員計畫，應對經濟不確定性影響的可自由支配支出。倘若股價仍一路直直下墜，GameStop 市值將損失逾 7 億美元。
截稿前，GameStop(GME-US) 周三盤中股價下跌 15.32%，每股暫報 13.12 美元。
過去 GameStop 曾經是「迷因股」之王，在 2021 年的幾個月內股價飆升 100 倍，主要是社群媒體 Reddit 論壇 WallStreetBets 牽動散戶情緒所致。
AJ Bell 投資總監 Russ Mould 認為，川普的媒體公司 TMTG(DJT-US) 股價大幅上漲，復甦當時迷因股的熱潮，但諷刺的是，「迷因股始祖」GameStop 已一敗垂成了。
Mould 補充說，缺乏對交易的詳細評論，以及公司決定不舉行財報後電話會議，意味著管理層躲起來避不見面。
GameStop 上季以來首次調整後每股獲利也未能提振投資人的信心。截至 2 月 3 日的第四季，該公司經調整後的每股獲利為 0.22 美元，而第三季度實現了收支平衡。
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