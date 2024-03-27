宏正看好市場動能逐漸回溫 專案需求持穩

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-03-27 18:17

宏正 (6277-TW) 今 (27) 日舉行 45 周年展望記者會，公司表示，上游供應鏈恢復動能，目前已有多項專案洽談中；專業影音市場成長動能強勁，加上宏正優聲學所提供的 AI 客製化語音服務已深入影音創作市場，多項利多可望持續帶動營收成長。

宏正財務長暨發言人田慶威表示，2024 年初仍受到全球地緣政治、通膨持續影響及去年基期較高因素，2 月營收較去年同期下滑，但仍看好市場動能逐漸回溫，且專案需求仍存在，能持續推升營收增長。

在產品創新面向，宏正資深副總經理林勇達表示，隨著全球專業影音相關需求逐漸回溫，去年有多項成功案例，包含大型電競賽事、戰情室、企業大型會議空間及智慧教室電子講桌等應用，除了既有方案呈現穩定復甦商機，也持續推陳出新專業影音解決方案。

宏正也看好 2024 年戰情室、會議室、教室、餐廳與內容創作需求的持續成長，近期也推出包括旗艦級電視牆影像處理器系列 (VW3620)、專業音訊系統解決方案 (ATEN Audio Series)、門禁卡感應器 (VK401)、CAMLIVE PRO 4K 4 埠 HDMI 轉 USB 影音切換器 (UC3430) 等，可望成為營運新動能。