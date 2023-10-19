〈宏正展望〉高階影音產品成長動能佳 Q4營運估回升

宏正 (6277-TW) 表示，高階影音產品表現強勁，第四季營運可望回升，而宏正企業博物館全新落成，公司看好，將是 AV 與 IT 架構整合式應用方案的最佳示範場域。

宏正財務田慶威表示，受到全球半導體及電子產業景氣循環影響，前三季營收 38.37 億元，年減 1%。雖然整體表現較為持平，但主要產品線中，專業影音產品擺脫缺料陰霾，持續帶來強勁成長動能，前三季營收年增 17%。

其中，高階影音產品包含環控系統與矩陣影音產品表現亮眼，田慶威說明，環控與矩陣影音前三季營收分別成長 54% 與 42%，預期可持續做為專業影音營收成長雙箭頭，市場方面，則以歐洲和東南亞較樂觀。

在新品布局上，宏正資深副總林勇達表示，今年佈局多款高階新品，包含全通道 IP KVM 管理器、進化版的 Panel Array Mode Live+，以及即將上市的全新旗艦級電視牆影像處理器。

除了高階產品布局，宏正在人工智慧的商業模式上也開拓出新的應用領域，包括智能客服、專業聲優、廣告配音與虛擬偶像等，目前正與多個知識型與教育型 YouTuber 平台洽談合作中。

而全新落成的宏正企業博物館擁有 3 面巨幅 Direct View (DV) LED 電視牆，並展演宏正多功能會議空間的大屏、影音傳輸、混合會議、環控、導播室、企業導覽等 6 大整合應用方案。

宏正表示，全新電視牆影像處理器、環控系統管理軟體、三相綠能電源分配器及全通道 IP KVM 管理器，皆充分整合於 6 大方案中，打造 AV 與 IT 架構整合式應用方案的最佳示範場域。