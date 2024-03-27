盤後速報 - 泓德能源-創(6873)下週(4月3日)除息4.03元，預估參考價154.97元
鉅亨網新聞中心 2024-03-27 17:05
泓德能源-創(6873-TW)下週(4月3日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利4.03元。
以今日(3月27日)收盤價159.00元計算，預估參考價為154.97元，息值合計為4.03元，股息殖利率2.53%。（註：預估參考價等資訊，皆以(3月27日)收盤價做計算，僅提供參考）
泓德能源-創(6873-TW)所屬產業為綠能環保，主要業務為全方位綠電解決方案包含工程、管理、智慧電力服務與儲能充電產品。案場維運服務、養殖管理服務。近5日股價上漲3.87%，集中市場加權指數上漲1.36%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/04/03
|159.00
|4.02575
|2.53%
|0.0
|2023/07/17
|115.0
|4.0
|3.48%
|0.0
|2022/07/14
|78.2
|2.0
|2.56%
|0.0
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