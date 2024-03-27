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鉅亨速報

盤後速報 - 泓德能源-創(6873)下週(4月3日)除息4.03元，預估參考價154.97元

鉅亨網新聞中心 2024-03-27 17:05

泓德能源-創(6873-TW)下週(4月3日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利4.03元。

以今日(3月27日)收盤價159.00元計算，預估參考價為154.97元，息值合計為4.03元，股息殖利率2.53%。（註：預估參考價等資訊，皆以(3月27日)收盤價做計算，僅提供參考）

泓德能源-創(6873-TW)所屬產業為綠能環保，主要業務為全方位綠電解決方案包含工程、管理、智慧電力服務與儲能充電產品。案場維運服務、養殖管理服務。近5日股價上漲3.87%，集中市場加權指數上漲1.36%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/04/03 159.00 4.02575 2.53% 0.0
2023/07/17 115.0 4.0 3.48% 0.0
2022/07/14 78.2 2.0 2.56% 0.0

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