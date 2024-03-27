盤後速報 - 鉅邁(8435)下週(4月3日)除息4元，預估參考價72.5元
鉅亨網新聞中心 2024-03-27 17:05
鉅邁(8435-TW)下週(4月3日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利4元。
以今日(3月27日)收盤價76.50元計算，預估參考價為72.5元，息值合計為4.0元，股息殖利率5.23%。（註：預估參考價等資訊，皆以(3月27日)收盤價做計算，僅提供參考）
鉅邁(8435-TW)所屬產業為其他業，主要業務為專業水處理應用與技術服務等項目。近5日股價上漲6.84%，櫃買市場加權指數下跌1%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/04/03
|76.50
|4.0
|5.23%
|0.0
|2023/04/07
|64.7
|3.8
|5.87%
|0.0
|2022/04/06
|66.9
|3.8
|5.68%
|0.0
|2021/07/20
|58.5
|3.5
|5.98%
|0.0
|2020/07/08
|52.5
|3.35
|6.38%
|0.0
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