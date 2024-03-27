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鉅亨速報

盤後速報 - 鉅邁(8435)下週(4月3日)除息4元，預估參考價72.5元

鉅亨網新聞中心 2024-03-27 17:05

鉅邁(8435-TW)下週(4月3日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利4元。

以今日(3月27日)收盤價76.50元計算，預估參考價為72.5元，息值合計為4.0元，股息殖利率5.23%。（註：預估參考價等資訊，皆以(3月27日)收盤價做計算，僅提供參考）

鉅邁(8435-TW)所屬產業為其他業，主要業務為專業水處理應用與技術服務等項目。近5日股價上漲6.84%，櫃買市場加權指數下跌1%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/04/03 76.50 4.0 5.23% 0.0
2023/04/07 64.7 3.8 5.87% 0.0
2022/04/06 66.9 3.8 5.68% 0.0
2021/07/20 58.5 3.5 5.98% 0.0
2020/07/08 52.5 3.35 6.38% 0.0

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