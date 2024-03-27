四月台股最燙的題材看「這邊」

鉅亨網新聞中心 2024-03-27 18:00

台股週二創 20397 新高後震盪走低，週三仍維持量縮小漲守穩 5MA，沒有爆出 7000~8000E 成交量之前，多頭趨勢就不變。但三月底為季底，作帳結帳痕跡明顯，多檔強勢股週二忽然急跌，多是結帳籌碼賣出導致，四月初賣出資金就會開始回補，這只是短期現象。

大華國際投顧鄭瑞宗表示，四月選股有幾個方向，520 前政策作多軍工股接棒重電股機會大，IP 股、散熱、機殼、CCL、連接器、AI 伺服器、IC 設計會有不少公司營收都成長，而 00940 將於 4/1 掛牌，近期市場焦點都在掛牌前必須買進的成分股之上，等掛牌後被動型買盤就告一段落，資金焦點將重回營收成長股。

鄭瑞宗指出，IP 股最強仍是 (3228-TW) 金麗科，週三股價寫下 577 元三年來新高價，這次中國禁止政府採用 INTEL、AMD 處理器，客戶會加速搶政府部門行政 PC 換機的大餅，金麗科手上專案將加速，新案子也會更多，加上 INTEL、AMD 逐步退出工控用市場，這塊餅也非常大，更高單價的則是 PCIe SWITCH 產品，單價高達 400 美金，自有 IP 毛利率高達 60%，若以每年一百萬顆計算，明年獲利將輕鬆超過創意，三月營收受惠新產品量產 + NRE 入帳預期有大幅度成長，成為推升股價的主要動力，長期趨勢將比價創意。(3661-TW)世芯三月營收預期也成長，但週三股價卻重挫打到 3040 新低，暫時讓出股王寶座，籌碼面的調整看看本週結帳完賣壓是否告一段落，但上檔有太多套牢，反彈恐怕不會快，技術型態較佳的為 (6462-TW) 神盾、(8054-TW)安國，預期三月營收也都成長，四月若能站上月線，就有一波反彈的空間。

黃仁勳宣告下半年 DGX 伺服器都改水冷，將引爆水冷大商機，單價、毛利都更高，也將推升眾多廠商營收有強勁表現，四月仍會是台股大熱門，指標自然是 (3324-TW) 雙鴻、(3017-TW)奇鋐，股價只要撐在高檔，其他散熱股就有表現輪動向上。(6125-TW)廣運與 (4938-TW) 和碩深度合作散熱模組，氣冷、水冷產品都有，預計 3Q 水冷散熱就會放量出貨，去年廣運毛利率估為 22~23%，與和碩合作的新訂單上看 40%，去年營收約 55E，新訂單貢獻上看 30E，將推升 EPS 上看 6~7 元。

鄭瑞宗認為，這波雙鴻股價最高達 745，PE 已達 35~40 倍，廣運僅 12~14 倍空間很大。機殼部分也將全面導入水冷散熱，機構都要重新設計，(3013-TW)晟銘電與 (2382-TW) 廣達深度合作開發這塊，2Q 就將出貨，去年估賺 1.5 元，今年則上看 5 元，機殼股 PE 皆超過 20 倍，加入水冷功能，將可達 25~30 倍，水冷題材 2Q 將持續強勢表現。

鄭瑞宗強調，ICCL 看好 (6274-TW) 台燿 800G 高速傳輸的爆發力強於 (2383-TW) 台光電，事實上股價也領先寫下 187.5 元歷史新高，過去兩週他都有提早預告，持續驗證當中。連接器 (8147-TW) 正凌今年有 NVLINK 大單，(4945-TW)陞達科則有 AI 風扇大單，(3515-TW)華擎則剛要出貨 NV 伺服器，天鈺四色 ESL 生意大好，三月營收估大增 7 成，ASIC 新產品也將於 3Q 出貨，以上都是 3 月業績成長的精品股，讓大家在四月之前，有個選股換股的好參考。

採訪來源: 大華國際投顧 鄭瑞宗分析師

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