高手都在看的10年線策略

鉅亨研報 2024-03-27 16:51

台北股市每年不同的行情、不同的走勢，交易的策略也必須隨時做出調整，例如 2021 年台股大多頭交易量遽增，當沖、隔日沖就非常盛行，甚至連關禁閉的處置股，即便流動性不佳也成為資金追捧的對象。

但是全球股市大幅回檔，台北股市也曾經跌破萬三創下新低，多方無力、空頭盛行的時刻，價值投資或者長期佈局就成為市場動盪之下的策略重心。

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回顧過往台北股市走勢，在空頭市場容易往下回測 10 年線，且每次回測也都伴隨一些重大經濟事件 (如圖)，依據歷史經驗法則，台股 10 年線的確是長期投資可考慮的進場點。

既然加權指數 10 年線是一個重要位階，那麼實際可交易的個股是否也有相同的現象呢? 試想一檔個股如果觸及甚至跌破 10 年線，股價可能已經波段腰斬位於相對低的位階，對於長線的價值型投資人，如果判斷公司前景穩健、營運治理良好，當然可以考慮分批進場逢低佈局。

資料來源: XQ 全球贏家

請投資朋友一定要注意，長期佈局不同於快速搶短，還要考慮自己是否不在意短線波動，資金控管也是一大重點。

** 以上客觀論述，不作為投資建議，請自行判斷風險

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