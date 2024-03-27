日銀官員重申保持寬鬆 日元跌至34年低點附近

鉅亨網新聞中心 2024-03-27 14:50

在上周自 2007 年以來首次升息後，日本央行董事會成員田村直樹表示，隨著該行進一步追求政策正常化，他希望逐步繼續升息。但他也重申了央行保持寬鬆的想法，造成日元續貶。

田村周三在日本東北部青森縣向當地商界領袖發表講話，並重申了日本央行最新政策聲明中的一句話，即考慮到通膨前景，金融狀況將暫時保持寬鬆。這也使日元依然在 34 年低點徘徊。

在官員們最近幾天警告不要投機之後，引發了人們的猜測，即當局將介入市場以支持貨幣。日元兌美元匯率跌至 151.97，為 1990 年以來的最低點，隨後貶勢收減。

田村表示，官員不會迅速實施貨幣緊縮計畫，因為他們希望在抑制通膨的同時，保持經濟復甦。

根據田村的說法，央行將根據經濟、物價、金融發展適當引導貨幣政策，還不能讓市場力量完全推動長期利率走勢，央行將緩慢但確實的推動貨幣政策正常化。

田村是九名董事會成員中鷹派的領導人物，他是日本央行於 3 月 19 日升息後，第一位公開講話的董事會成員。他表示，該銀行尚未完成升息，強調利率在經濟中的作用的重要性。

田村沒有就下一個潛在的正常化步驟的時間給出任何明確的暗示。 大多數日本央行觀察家預計 10 月將再次升息。