〈焦點股〉資金追捧工具機族群 上銀直奔漲停登8個月新高
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-02-19 11:00
台股今 (19) 日維持高檔震盪，資金回流非電族群，在類股輪動下，工具機關鍵零組件大廠上銀 (2049-TW) 今 (19) 日一度亮燈漲停，股價衝上 254 元，創 8 個月新高，整體工具機族群受到買盤青睞，包括全球傳動 (4540-TW)、直得 (1597-TW) 漲勢都相當凌厲。
上銀近日展開強彈，盤中拉出一根漲停，但隨即湧現獲利了結賣壓，漲幅收斂至 6% 左右，成交量能明顯放大，截至上午 10 時，已超越前一日全日交易量。
隨著半導體產業鏈庫存去化，逐步回復到健康水位，加上中國大陸市場需求也有回溫的跡象，帶動上銀及旗下大銀微系統 (4576-TW) 接單回升，以急單為主。
上銀表示，滾珠螺桿及線性滑軌等傳動系統元件在手訂單能見度已從原先 1.5 個月至 2 個月延長至 2 個月至 2.5 個月。自 2023 年 11 月起，半導體、基礎建設、航太、自動化、新能源車等產業的訂單都有增加的跡象。
其他工具機個股方面，大銀微系統盤中勁揚近 5%，來到 68 元；全球傳動亦呈量價齊揚，一度大漲半根停板，最高衝上 34.65 元，創半年新高；振發、大量、直得、亞德客 - KY 等多檔均吸引買盤進駐，漲勢相當強勁。
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