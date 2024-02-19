〈焦點股〉資金追捧工具機族群 上銀直奔漲停登8個月新高

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-02-19 11:00

台股今 (19) 日維持高檔震盪，資金回流非電族群，在類股輪動下，工具機關鍵零組件大廠上銀 (2049-TW) 今 (19) 日一度亮燈漲停，股價衝上 254 元，創 8 個月新高，整體工具機族群受到買盤青睞，包括全球傳動 (4540-TW)、直得 (1597-TW) 漲勢都相當凌厲。

上銀近日展開強彈，盤中拉出一根漲停，但隨即湧現獲利了結賣壓，漲幅收斂至 6% 左右，成交量能明顯放大，截至上午 10 時，已超越前一日全日交易量。

上銀表示，滾珠螺桿及線性滑軌等傳動系統元件在手訂單能見度已從原先 1.5 個月至 2 個月延長至 2 個月至 2.5 個月。自 2023 年 11 月起，半導體、基礎建設、航太、自動化、新能源車等產業的訂單都有增加的跡象。