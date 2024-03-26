〈台幣〉出口商拋匯 一度升逾1角衝破31.8元關卡
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-03-26 10:32
台北股匯齊揚！新台幣兌美元匯率昨 (25) 日戲劇性止貶回升，主要因出口商進場大舉拋匯帶動，今 (26) 日匯價持續走揚，一度升值超過 1 角，突破 31.8 元關卡，但美元買盤伺機出籠，使得升幅逐漸收斂，主要亞幣走勢偏升。
新台幣兌美元匯率今天以 31.83 元開盤，最高來到 31.76 元，升值 1.05 角，出口商月底、季底通常有實質拋匯需求，為新台幣提供支撐。
匯銀人士指出，美國聯準會上周決議今年維持降息 3 次，在沒有更多明確訊息以前，美元可望維持強勢之姿，預估新台幣匯率仍將在 31.5 至 32 元整數關卡間來回震盪。
觀察主要亞幣今天動態，新加坡幣早盤對美元約升值 0.13%，韓元約升值 0.08%，日元兌美元升 0.07%，在 151.2 附近徘徊，新台幣升幅收斂，人民幣則貶值 0.08%。
股市方面，美股 25 日全面收黑，台股今天走勢不同調，台積電領漲 1%，聯發科、廣達等權值股亦走強，金融族群及台塑集團股均受買盤青睞，帶動加權指數盤中再創新高，一度衝上 20397 點，預估全日成交量能逼近 5000 億元。
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