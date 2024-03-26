愛比科技搶攻AI商機 推出AI即時語意摘要翻譯軟體

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-03-26 18:07

愛比科技 (6858-TW) 今 (26) 日舉辦「Vurbo.ai 聲動」AI 即時語音摘要翻譯軟體發表會，發表口語 (Verbal) 結合渦輪高速 (Turbo) 的 AI 即時語音摘要翻譯軟體。愛比科技指出，Vurbo.ai 聲動使用微軟 (MSFT-US) 與 Open AI 技術進行開發，搶攻 AI 商機。

愛比科技指出，Vurbo.ai 聲動提供多項功能，包括 AI 逐字稿及即時翻譯、3 秒生成精闢摘要、多元化智能摘要模式、即時雙向翻譯數十國語言，以及結合 Chat GPT 4.0 Turbo 的對話式 AI 助理等。

愛比科技表示，Vurbo.ai 聲動利用最新 AI 技術，一鍵啟動，實現全程即時錄音、轉錄、翻譯與總結，精準抄寫工作及會議對話，轉化為重點摘要與行動建議，促進個人或團隊高效溝通，有效掌握並分享關鍵信息，可以大幅提升工作效率。並針對特定專業客戶需求內建多種摘要情境模板，包括商務會議、課堂學習、訪談記錄、醫師問診、醫療術前說明、演講等，自動產出情境中的重點摘要。