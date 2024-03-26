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鉅亨速報

盤後速報 - 六角(2732)下週(4月2日)除息3.5元，預估參考價125.0元

鉅亨網新聞中心 2024-03-26 17:07

六角(2732-TW)下週(4月2日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.5元。

以今日(3月26日)收盤價128.50元計算，預估參考價為125.0元，息值合計為3.5元，股息殖利率2.72%。（註：預估參考價等資訊，皆以(3月26日)收盤價做計算，僅提供參考）

六角(2732-TW)所屬產業為觀光餐旅，主要業務為經營連鎖餐飲品牌。近5日股價下跌3.32%，櫃買市場加權指數上漲1.06%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/04/02 128.50 3.4968 2.72% 0.0
2023/08/24 126.5 2.9997 2.37% 0.0
2023/03/30 180.5 4.2822 2.37% 0.0
2022/08/31 102.5 1.9992 1.95% 0.0
2022/04/07 110.5 2.3415 2.12% 0.0

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