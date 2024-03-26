盤後速報 - 六角(2732)下週(4月2日)除息3.5元，預估參考價125.0元
鉅亨網新聞中心 2024-03-26 17:07
六角(2732-TW)下週(4月2日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.5元。
以今日(3月26日)收盤價128.50元計算，預估參考價為125.0元，息值合計為3.5元，股息殖利率2.72%。（註：預估參考價等資訊，皆以(3月26日)收盤價做計算，僅提供參考）
六角(2732-TW)所屬產業為觀光餐旅，主要業務為經營連鎖餐飲品牌。近5日股價下跌3.32%，櫃買市場加權指數上漲1.06%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/04/02
|128.50
|3.4968
|2.72%
|0.0
|2023/08/24
|126.5
|2.9997
|2.37%
|0.0
|2023/03/30
|180.5
|4.2822
|2.37%
|0.0
|2022/08/31
|102.5
|1.9992
|1.95%
|0.0
|2022/04/07
|110.5
|2.3415
|2.12%
|0.0
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