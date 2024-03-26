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鉅亨速報

盤後速報 - 健和興(3003)下週(4月2日)除息1.5元，預估參考價68.1元

鉅亨網新聞中心 2024-03-26 17:07

健和興(3003-TW)下週(4月2日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.5元。

以今日(3月26日)收盤價69.60元計算，預估參考價為68.1元，息值合計為1.5元，股息殖利率2.16%。（註：預估參考價等資訊，皆以(3月26日)收盤價做計算，僅提供參考）

健和興(3003-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為端子。近5日股價上漲2.62%，集中市場加權指數上漲1.57%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/04/02 69.60 1.5 2.16% 0.0
2023/04/07 71.3 2.0 2.81% 0.0
2022/04/08 85.1 2.0 2.35% 0.0
2021/04/08 67.2 1.2 1.79% 0.0
2020/06/29 42.15 1.0 2.37% 0.0

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