盤後速報 - 健和興(3003)下週(4月2日)除息1.5元，預估參考價68.1元
鉅亨網新聞中心 2024-03-26 17:07
健和興(3003-TW)下週(4月2日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.5元。
以今日(3月26日)收盤價69.60元計算，預估參考價為68.1元，息值合計為1.5元，股息殖利率2.16%。（註：預估參考價等資訊，皆以(3月26日)收盤價做計算，僅提供參考）
健和興(3003-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為端子。近5日股價上漲2.62%，集中市場加權指數上漲1.57%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/04/02
|69.60
|1.5
|2.16%
|0.0
|2023/04/07
|71.3
|2.0
|2.81%
|0.0
|2022/04/08
|85.1
|2.0
|2.35%
|0.0
|2021/04/08
|67.2
|1.2
|1.79%
|0.0
|2020/06/29
|42.15
|1.0
|2.37%
|0.0
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