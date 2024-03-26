search icon
menu-icon
anue logo
鉅樂部鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

盤後速報 - 皇普(2528)下週(4月2日)除息0.5元，預估參考價43.8元

鉅亨網新聞中心 2024-03-26 17:07

皇普(2528-TW)下週(4月2日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.5元。

以今日(3月26日)收盤價44.30元計算，預估參考價為43.8元，息值合計為0.5元，股息殖利率1.12%。（註：預估參考價等資訊，皆以(3月26日)收盤價做計算，僅提供參考）

皇普(2528-TW)所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建商業大樓及國民住宅出租、出售業務。投資興闢都市計劃範圍內之停車場。餐廳、咖啡廳、旅館業務之經營。近5日股價上漲7.36%，集中市場加權指數上漲1.57%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/04/02 44.30 0.49569 1.12% 0.0
2023/04/13 24.9 0.5 2.01% 0.0
2022/04/14 20.05 0.4675 2.33% 0.0
2015/06/30 9.6999998 0.2 2.06% 0.0
2014/10/06 12.65 0.3 2.37% 0.0

最新相關新聞






Empty