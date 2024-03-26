盤後速報 - 皇普(2528)下週(4月2日)除息0.5元，預估參考價43.8元
鉅亨網新聞中心 2024-03-26 17:07
皇普(2528-TW)下週(4月2日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.5元。
以今日(3月26日)收盤價44.30元計算，預估參考價為43.8元，息值合計為0.5元，股息殖利率1.12%。（註：預估參考價等資訊，皆以(3月26日)收盤價做計算，僅提供參考）
皇普(2528-TW)所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建商業大樓及國民住宅出租、出售業務。投資興闢都市計劃範圍內之停車場。餐廳、咖啡廳、旅館業務之經營。近5日股價上漲7.36%，集中市場加權指數上漲1.57%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/04/02
|44.30
|0.49569
|1.12%
|0.0
|2023/04/13
|24.9
|0.5
|2.01%
|0.0
|2022/04/14
|20.05
|0.4675
|2.33%
|0.0
|2015/06/30
|9.6999998
|0.2
|2.06%
|0.0
|2014/10/06
|12.65
|0.3
|2.37%
|0.0
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