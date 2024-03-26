〈國發創投成果〉Vpon大數據AI+5G助力智慧觀光 獲日本國發基金投資為最大股東

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-03-26 13:58

結合 AI、大數據的智慧觀光成為旅遊市場新趨勢 ，國發會投資的 Vpon 威朋 AI 大數據集團，獲日本國發基金 Cool Japan 投資且為最大股東，其結合 5G 行動數據與生成式 Al 的優化數據流程、智慧觀光應用情境, 除日本 34 都道府縣採用，並已進軍新加坡、泰國及菲律賓等南向國家。

由國家發展委員會主辦，Vpon 威朋 AI 大數據集團執行的《智慧觀光 A&5G 賦能發光! 運用 5G 行動裝數據 & 透過生成式 A 進行智慧觀光及觀光產值追蹤及洞察報告發表會昨 (25) 日舉辦。

國發會產業發展處處長詹方冠指出，台灣的經濟發展已從勞力密集、技術密集到智慧轉型的階段，在此階段，創新驅動尤其重要，資料驅動亦是創新的重要一環，在 3C、手機等載體所累積的大量數據，如何對其做加值分析與應用，方能發揮其市場價值，台灣雖在全球的地理版圖不大，但希望藉由數位版圖來擴充到全世界，發揮軟實力及影響力。

Vpon 創辦人暨執行長吳詣泓強調，透過結合 5G 行動裝置及生成式 AI 的智慧觀光平台，除針對客戶需求進行觀光數據分析，更可利用生成式 AI 提出有效建議，擴大智慧觀光的應用場景，進而協助政府觀光單位及觀光業者數位轉型。台灣目前在硬體已有足夠優勢，若能軟硬整合，相信更能發揮一加一大於二的綜效。

吳詣泓表示，Vpon 從 2018 年開始與日本國家旅遊局合作，截至 2 月底為止已有 34 個都道府縣使用 Vpon 服務，透過 AI 及大數據來協助日本中央及地方政府進行旅遊數據分析，來達到觀光立國及地方創生兩大目標。而在日本的合作模式成功運作之後，可望成功導入其他亞洲國家，目前 Vpon 已在新加坡增設人力，也和泰國、菲律賓的旅遊局接觸，藉由大數據將可協助外銷農產品、促銷旅遊的，目前 Vpon 並規畫在台灣的櫃買中心創新板申請上市。

威朋大數據資深商業分析師陳亮錚說明，經由 Vpon 智慧觀光人流動向分析平台的既有功能, 分析平台已可觀察指定區域，包括：大到如縣市，小如鄉鎮市區等的旅客相關動向，資料詳盡到區域內旅客人潮總量、及其停留天數，可比較分析各鄉鎮市區的旅客人數排名，各縣市內的鄉鎮市區等等關聯分析等資訊等等，提供客戶業務需求上的重要數據，做進一步的加值運用。