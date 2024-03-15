旅天下獲利年增6.8倍衝新高 EPS達8.65元

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-03-15 18:55

旅遊業者旅天下 (6961-TW) 今 (15) 日公布去年財報，合併營收衝至 28.2 億元，年增 1247%，超越疫情前 2019 年合併營收近 14%，稅後純益近 1.4 億元，年增 680%，每股純益 (EPS) 達 8.65 元，擬配發現金股利 4.5 元、股票股利 1.7 元，獲利和股利政策均創新高。

旅天下指出，去年聚焦塑造品牌形象、優化雙軸加盟平台、加盟門市快速展店、提升營運效率，加上疫後旅遊需求大爆發，合併營收衝至 28.2 億元，年增 1247%。

展望今年，旅天下前 2 月合併營收 6.54 億元，年增 147%，其中，2 月合併營收 3.7 億元，年增 182.96%，創單月新高紀錄，旅天下樂觀看今年仍將受惠於疫情後旅遊爆發，尤其國人旅遊預算大幅提升，願意支付更高團費於出國旅遊，將維持高毛利率。

旅天下正快速發展雙軸加盟平台，至今已達成 66 家產品加盟、56 家加盟門市，成為台灣旅遊加盟領導品牌。

旅天下進一步說明，在加盟商開了第一家門市後，後續展店較無需磨合，更可短時間內開設數家門市，預計今年在北部地區加強拓展，包括雙北、桃園、新竹，並對加盟店汰弱留強，持續朝 2025 年 100 店的目標邁進。