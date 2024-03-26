〈台股盤中〉重電股買盤快充太吸金 推升大盤再創新高但風險增
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-03-26 11:18
台北股市今 (26) 日盤中以重電設備股爲重心，資金實力再向外延伸，一揮昨日尾盤賣盤湧現下殺的陰影，集中市場盤中指數以 20397.07 再創台股史上新高，但市場專家指出，台股今天出現資金高度集中的格局，交易風險度已高速增加之中，且 OTC 指數已明顯走跌翻黑出現警訊。
台北股市集中市場今天早盤以 20208.88 點開出，最低 20204.8 點，場盤中指數以 20397.07 再創台股史上新高，預估市場成交值 4255 億元。
在台灣地區電價即將調漲同時，市場注意的焦點在重電族群並沒有退散，今天盤中焦點仍會在士電 (1503-TW)、中興電 (1513-TW)、華城 (1519-TW) 股價續上漲。預估重電設備之後，包括電線、電纜、綠電族群也跟上上漲腳步；但相對國泰證期顧問處協理簡伯儀說，市場出現這樣的交易格局，反而形成風險度大大的提高。
同時，OTC 指數今天盤中率先下跌翻黑，也顯示盤中的籌碼處於極不穩定的的狀態，一有風吹草動，不安定的浮額立即蜂湧殺出。
證券分析師黃漢成說，目前市場圍繞在輝達的 AI 衍生 題材打轉，在 GTC 最新的發表會中，顯然市場焦點指向人形機器人，包括所羅門 (2359-TW) 受注意。但今天老 AI 股的表現並不佳，黃漢成說，市場風險已大幅提高，未來不排除 1000 點的多頭格局回檔，投資人應善設停損並留意本身的風險承受度；善設停損也等於是考驗投資人確保戰果的執行力。
至於台積電 (2330-TW)，今天早盤多方力道求穩，股價最高 792 元，市值達 20.53 兆元
今天早盤在貨櫃航運股弱勢整理長榮 (2603-TW)，陽明 (2609-TW) 及萬海 (2615-TW) 股價承壓下殺
同時，金融股今天也稍有支撐之力，盤中金融類股指數上漲 0.55%。
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