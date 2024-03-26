〈台股盤中〉重電股買盤快充太吸金 推升大盤再創新高但風險增

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-03-26 11:18

台北股市今 (26) 日盤中以重電設備股爲重心，資金實力再向外延伸，一揮昨日尾盤賣盤湧現下殺的陰影，集中市場盤中指數以 20397.07 再創台股史上新高，但市場專家指出，台股今天出現資金高度集中的格局，交易風險度已高速增加之中，且 OTC 指數已明顯走跌翻黑出現警訊。

台北股市集中市場今天早盤以 20208.88 點開出，最低 20204.8 點，場盤中指數以 20397.07 再創台股史上新高，預估市場成交值 4255 億元。

同時，OTC 指數今天盤中率先下跌翻黑，也顯示盤中的籌碼處於極不穩定的的狀態，一有風吹草動，不安定的浮額立即蜂湧殺出。

證券分析師黃漢成說，目前市場圍繞在輝達的 AI 衍生 題材打轉，在 GTC 最新的發表會中，顯然市場焦點指向人形機器人，包括所羅門 (2359-TW) 受注意。但今天老 AI 股的表現並不佳，黃漢成說，市場風險已大幅提高，未來不排除 1000 點的多頭格局回檔，投資人應善設停損並留意本身的風險承受度；善設停損也等於是考驗投資人確保戰果的執行力。

至於台積電 (2330-TW)，今天早盤多方力道求穩，股價最高 792 元，市值達 20.53 兆元