〈焦點股〉士電低調的大股東是它！股價悄上近16年新高

近來士電 (1503-TW) 飆漲，遭處置分盤交易股價仍看回不回，3 月以來漲幅多達 70%，多頭籌碼更是擴散，激勵大股東國賓 (2704-TW) 今 (26) 日早盤直亮漲停燈號，3 月以來漲幅也達 27%，漲停價 61.6 元創 2008 年 6 月以來新高。