〈焦點股〉士電低調的大股東是它！股價悄上近16年新高
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-03-26 09:58
近來士電 (1503-TW) 飆漲，遭處置分盤交易股價仍看回不回，3 月以來漲幅多達 70%，多頭籌碼更是擴散，激勵大股東國賓 (2704-TW) 今 (26) 日早盤直亮漲停燈號，3 月以來漲幅也達 27%，漲停價 61.6 元創 2008 年 6 月以來新高。
據財報顯示，國賓是士電的大股東，持股比例達 11.48%；而據國賓於 2022 年 10 月 24 日最近一次取得士電股票的公告，當時購入 7000 張，取得成本為 57.6 元，截至目前，國賓共持有士電約 5.9 萬張；因此，市場關注國賓今年認列的金融資產評價利益將相當豐厚。
國賓旗下北高二大據點正在進行改建中，原台北國賓將打造成 1 棟飯店、2 棟住宅，飯店與日本 Palace Hotel 簽訂經營合作契約，規劃為台北國賓皇宮酒店，預計 2028 年開幕；而改建的 2 棟豪宅「國賓皇琚」預售中，簽約銷售已逾 50%。
高雄國賓同樣啟動危老改建，正攜手大陸建設合作開發，預計重新打造成飯店和飯店式服務豪宅。
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