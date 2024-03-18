〈焦點股〉美國變壓器需求旺 士電續強亮燈漲停

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-03-18 11:46

重電廠士電 (1503-TW) 持續受惠美國電網建設挹注，加上國際大廠變壓器產能不足，使得變壓器進口需求擴大至 2027 年，激勵士電股價上周大漲超過 2 成，今 (18) 日續強亮燈漲停鎖住 225.5 元，創下新天價，且站穩所有均線。

士電今天早盤以 205.5 元開出，雖一度翻黑急挫至 201 元，但盤中強攻漲停鎖住 225.5 元，股價再寫下歷史新高，成交量超過 3.1 萬張。觀察三大法人近日籌碼動向，上周三大法人合計買超 7898 張。

法人指出，士電受惠小型變壓器產線提前在第一季生產，加上變壓器整體需求暢旺，帶動士電營收表現，今年 1 至 2 月營收年增達 17.09%。法人預期，士電第二季開始，將有美國變壓器訂單挹注，並逐步出貨，有望持續推升士電營運。此外，法人預估士電在變壓器的訂單，2025 年營收占比將可達 5%。