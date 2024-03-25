高盛：不只散戶瘋狂 避險基金也在搶進加密市場

鉅亨網新聞中心 2024-03-25 16:10

YOLO 是「你只能活一次」(you only live once) 的縮寫，是美國新一代散戶的投資理念，他們在市場進行高風險押注，以求得巨額回報。

高盛亞太區數位資產主管 Max Minton 表示，近期比特幣現貨 ETF 獲批，帶來公司客戶的興趣和交易活動再度飆升，許多大型客戶變得活躍或正在探索這一領域。

高盛於 2021 年推出了加密交易平台，目前除了在芝加哥商品交易所上市的比特幣和以太幣期貨外，還提供現金結算的比特幣選擇權和以太幣選擇權交易。 不過，高盛不直接進行加密貨幣交易。

Minton 說：「去年是比較安靜的一年，但自年初以來，我們看到客戶對入職、管道和數量的興趣增加。」

高盛指出，大部分需求來自高盛的現有客戶，主要是傳統避險基金。此外，高盛還在擴大「更廣泛的客戶範圍」，包括資產管理公司、銀行客戶和數位資產公司。

他表示，比特幣相關產品仍然是大多數客戶關注的焦點，儘管對以太幣相關產品的興趣可能會發生變化，這取決於以太幣 ETF 是否在美國獲得批准。