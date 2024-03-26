史詩級逼空上演！比特幣重回70,000美元大關

鉅亨網新聞中心 2024-03-26 10:00

投資人似乎對上周美國比特幣現貨 ETF 資金外流不以為意，全球最大加密貨幣比特幣周一（25 日）再次攀升至 70,000 美元上方。

CoinMarketCap 網站的數據顯示，台灣時間周二上午 9 時 25 分，比特幣在過去 24 小時大漲 5.29%，報 70,253 美元。以太幣勁揚 5.18%，報 3,611 美元。

據《彭博》報導，上周近 9 億美元資金從這些 ETF 中撤出，Grayscale Bitcoin Trust 的資金持續流出，貝萊德和富達投資的商品認購也降溫。

比特幣 ETF 的新需求，是今年來比特幣歷史性反彈的主要推動力。然而，上周大規模資金外流，引發加密貨幣期貨市場槓桿多頭押注大量平倉。

數位資產避險基金 INDIGO Fund 共同創始人 Nathanaël Cohen 表示：「儘管 ETF 資金流入受到拖累，但在 60,000 美元附近的買入數量還是很多，代表市場有意在下跌時買入。」

雖然上周出現自去年 10 月以來最大比特幣 CME 非商業期貨放空 / 賣出頭寸，但買入的頭寸也很多。高盛期貨部門觀察到比特幣期貨屢創新高：隨著比特幣突破 73,000 美元，上周未平倉合約總額也超過 3.3 萬份，價值接近 120 億美元，持有比特幣合約的機構總數也接近創紀錄的水準。

高盛亞太區數位資產主管 Max Minton 表示：「美國監管機關近期批准現貨比特幣 ETF，激發客戶的興趣，交易活動再度飆升。許多特大型客戶的表現活躍，或許在積極探索加密數位貨幣市場。」

Minton 說，「去年的情況比較平靜，但年初以來，我們看到客戶的興趣有所增加。」