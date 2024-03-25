「木頭姐」開示 比特幣可能會漲到380萬美元

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-03-25 10:00

被市場暱稱為「女股神」、「木頭姐」的方舟投資管理公司（Ark）創辦人 Cathie Wood 上周五（22 日）表示，機構投資的大規模採用和新 ETF 商品的推出，意味著全球最大加密貨幣比特幣在牛市情況下，可能會比原估目標價高出 200 多萬美元，也就是到 2030 年可能會衝到 380 萬美元。

據《Business Insider》報導，Wood 在紐約舉行的 Bitcoin Investor Day 會議上說：「去年我們提出了比特幣的看漲情境，目標價是 150 萬美元。隨著 SEC 為機構投資開了綠燈，我們所做的分析是，如果機構投資者將投資組合中 5% 以上資金分配給比特幣，隨著時間推移，僅這一項操作就會讓比特幣比我提出的預測價高 230 萬美元。」

CoinMarketCap 網站的數據顯示，台灣時間周日上午 7 時 41 分，比特幣在過去 24 個小時漲 1.49%，報 64,391 美元。

多位行業資深人士預測，預計將在 4 月發生的比特幣減半事件，可能會影響供應，進一步帶動比特幣走高。

Wood 在這場由 Reflexivity Research 主辦的會議上表示，預料即將到來的比特幣減半事件，產生的效果與之前類似。比特幣曾在 2012 年、2016 年及 2020 年發生減半事件，12 個月內比特幣分別飆漲 8,069%、284% 及 559%。