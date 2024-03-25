美光總裁：計劃擴大在華投資！

鉅亨網新聞中心 2024-03-25 16:20

中國商務部部長王文濤上周六（23 日）會見美光科技公司 (MU-US) 總裁 Sanjay Mehrotra，雙方就美光在華發展等議題進行交流，Mehrotra 表示，計劃擴大在華投資。

王文濤表示，中國政府大力發展新質生產力，深入推進數位經濟創新發展，將為美光等各國企業提供廣闊發展空間，歡迎美光繼續深耕中國市場，加快推進在華投資項目落地建設，並切實遵守中國的法律法規。

Mehrotra 介紹了美光在華業務與新增投資項目情況，表示將嚴格遵守中國法律法規，並計劃擴大在華投資，滿足中國客戶的需求。

值得一提的是，這是 Mehrotra 近半年內第二次訪華。去年 11 月 1 日，Mehrotra 曾拜會王文濤。當時 Mehrotra 在介紹美光業務發展情況的同時，就曾表達持續擴大在華投資的意願。這也被視為是美光為解決產品因存在「安全風險」在中國市場被限制採購問題的努力。

去年 3 月 31 日，中國網路安全審查辦公室宣布，將對美光在中國銷售的產品進行網路安全審查。去年 5 月 21 日，中國網路安全審查辦公室對美光產品做出「不予通過網路安全審查的結論」，要求關鍵資息基礎設施運營商停止採購美光產品。

緊接著，去年 6 月 16 日，美光宣布計劃在未來幾年對其位於西安的封裝測試廠投資人民幣逾 43 億元，進行產線升級和擴建。該投資項目還將額外增加 500 個就業崗位，使美光在中國的員工總數增至 4,500 餘人。此舉被認為是美光主動向中國示好，以保全其在中國市場的份額。

美光之後在一份文件中表示：「某些關鍵資訊基礎設施運營商或中國政府代表正在聯繫包括行動設備 OEM 在內的幾家美光客戶，以了解未來對於美光產品的使用情況。」