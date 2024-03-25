清明連假請3休9 凱壽網路投保旅平險抽3萬元旅遊抵用券

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-03-25 10:56

清明連假將至，不少人已提早安排請 3 天假，開心連玩 9 天。無論是計畫在國內小旅行，或是出國深度旅遊，凱基人壽 (原中國人壽) 提醒民眾，出發前 1 小時花幾分鐘網路投保「凱基人壽新 E 安心旅行平安保險」，e 指試算點亮旅行大吉光明燈，保庇旅程一路龍平安。3/31 (含) 前成功網路投保滿額有機會抽中新台幣 3 萬元旅遊抵用券。

根據交通部觀光署最新資料顯示，2023 年出國人數逾一千萬人次，相較 2022 年大幅成長近 7 倍，國外旅遊熱度攀升，也讓旅平險成為去年網路投保賣最好的險種。

以打算前往東南亞島嶼度假七天的 40 歲黃小姐為例，她用手機投保「凱基人壽新 E 安心旅行平安保險」保險金額新台幣 700 萬元，並附加「凱基人壽輕鬆保旅行傷害醫療保險給付附加條款 (保險金額 70 萬元)」與「凱基人壽新輕鬆保海外突發疾病醫療健康保險附約 (保險金額 70 萬元)」，僅需支付保險費 647 元，平均一天約 92 元，即可享有最高 700 萬元的意外身故保險金和意外失能保險金之保障，還能再享海外急難救助服務。

旅遊期間若發生意外傷害事故，或因除了法定傳染病以外之其他突發疾病有住院、急診或門診的就醫需求，只要符合保單條款約定皆可申請實支實付。此外，因為黃小姐於 3 月底前成功網路投保旅平險單筆保險費達 600 元 (含) 以上，還可額外參加凱基人壽「神基妙算」抽獎活動的「旅行大吉滿額抽」，並有機會抽中 3 萬元的旅行抵用券。