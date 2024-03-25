〈焦點股〉雷虎緊搭信賴產業軍工大商機 股價創4個月新高

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-03-25 10:38

國內無人機領導廠商雷虎 (8033-TW) 緊搭「信賴產業」中的軍工大商機，雷虎向下屆總統賴清德報告已完成軍用商規微型無人機量產準備，並開始發展水下無人機，激勵今 (25) 日股價續漲超過 7%，收復 60 元整數關卡，創去年 11 月下旬以新高價。

雷虎說明，賴清德近日親自赴嘉義縣亞洲無人機 AI 創新應用研發中心，與我國無人機廠商座談，並宣示，期待我國無人機 2030 年產值可達新台幣 400 億元，同時也檢閱雷虎科技最新研發軍用商規無人機，包括二款微型無人機 TM-450、TM-450 Hornet、適合陸用型及艦載型的 250AH。

雷虎董事長陳冠如向賴清德建議，無人機的發展性多元，不論在陸、海、空場合都能發揮嚇阻功效，台灣除了現有三類五款軍用商規無人機外，海域無人艇也極具發展潛力，若能結合台灣的資通訊產業、科技能量與地理優勢，有望為國內無人機產業帶來全新亮點。

雷虎水上無人艇海鯊號 Seashark 400 和水下潛艇海狼號 Seawolf 400 均已完成開發，並進駐金屬中心高雄海洋科技產業創新專區，等候測試及驗證。

雷虎已投入自有資金，量產開模版的完整實體微型無人機等軍用商規系列，展現對國防部標案勢在必得的決心。