鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯發科(2454-TW)EPS預估上修至59.15元，預估目標價為1170元
鉅亨網新聞中心 2024-03-25 08:11
根據FactSet最新調查，共24位分析師，對聯發科(2454-TW)做出2024年EPS預估：中位數由58.72元上修至59.15元，其中最高估值74.97元，最低估值51.24元，預估目標價為1170元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|74.97(74.97)
|96.09
|88.93
|最低值
|51.24(51.24)
|56.69
|76.92
|平均值
|60.53(60.47)
|74.06
|82.7
|中位數
|59.15(58.72)
|70.86
|82.47
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|598,959,200
|698,419,000
|704,695,520
|最低值
|481,610,000
|544,766,000
|608,171,360
|平均值
|526,978,480
|614,111,360
|662,287,370
|中位數
|516,763,000
|606,384,970
|668,141,290
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|48.51
|74.59
|70.56
|26.01
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|433,446,330
|548,796,030
|493,414,582
|322,145,988
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2454/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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