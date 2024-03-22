00939、00940的ETF之亂就是一場鬧劇

鉅亨網新聞中心 2024-03-22 19:00

大華國際投顧鄭瑞宗表示，當初搶購的人短線都套牢，又何必要急著認購呢? 掛牌之後慢慢買還可撿到更便宜，所以前幾次文章鄭瑞宗就特別提醒大家該冷靜了，這次 ETF 的亂象，鄭瑞宗幫大家釐清幾個重點：

●ETF 就是基金，淨值隨持股股價波動，沒有穩賺的

●ETF 適合存股，不合適作價差

●想存股的，不管是月配、季配、年配，配完都會除息，若沒有填息都沒有賺，並不是月月配就月月賺

●真的想存股，00939 第一天成交量怎麼會有 77 萬張，一堆人買 ETF 來賺價差，才掛牌就賣掉了，心態觀念都錯誤

●月月配的 ETF，持股若還沒配息，卻每個月要配息給你，不是拿你自己的錢配給你自己嗎?

ETF 上市之前，就先公告未來主要的成分股，造成市場一堆資金先卡位，等 ETF 募集到資金，如 00940 近期開始買進的漢唐、新普、群光、長榮、聯電、神基、瑞儀、鈊象、中美晶，股價都連續下跌被倒貨賣翻，最後是先上車吃豆腐的人大賺高歌離席，全部倒貨給 ETF，而真的買 ETF 的人都虧了淨值，這真是太荒謬了。

大華國際投顧鄭瑞宗建議，比較好的方式，ETF 可每隔一段時間買一筆，就當定時定額買基金那樣，買一個平均價位是一種好方式。或者耐心等待市場一次大回檔，回個幾千點那種，再下去大買一筆，因為存股是要賺高殖利率，股價越低的時候殖利率越高，同時也容易賺到價差，而不是兩萬點去搶購，等遇到一次大回檔，你再看看淨值會跌多少。然後配息領到之後要再投入再買，長期下來就會越滾越大。

而現在已經三月下旬，鄭瑞宗周三文章就有提到幾個選股的方向，一是 IP 股這波平均跌幅高達三成勇冠三軍，目前據我的追蹤，三月營收會成長的有 (3661-TW) 世芯、(6643-TW) M31、(3228-TW)金麗科、(6462-TW)神盾、(8054-TW)安國，金麗科這從 418.5 低點最高漲到 492 最強勢，三月營收會有大幅度的成長，神盾公告 1~2 月虧 1.2 元，股價先打到 244.5 又拉到 254，有利空出盡的味道，而股王世芯法說澄清沒有亞馬遜訂單掉單的事實，並且已經跟台積電要 COWOS 產能，基本面仍非常強勢，三月營收有挑戰新高的機會，這幾檔 IP 股經過大回檔之後，下週有很高的機會風雲再起。

鄭瑞宗指出，週三也提到連接器族群，同樣受惠 AI、高速傳輸的升級需求，最有機會重演 CPO 的飆漲行情，(3533-TW) 嘉澤週五股價創下 1420 歷史新高，推高了連接器族群的比價空間，(8147-TW) 正凌則強力鎖漲停 132.5，重新站回均線之上，上檔已無太多壓力，正凌這次拿下 NVSWITCH 訂單，因 GPU 效能越來越高，電流越來越大，連接器也要跟著升級，正凌這次吃下 NV 訂單，預計 3Q 後逐步放量，就像當初 75 元時候的上詮，鄭瑞宗也提醒大家 NV 訂單 3Q 開始小量出貨，股價 2 月就領先反應，自 75 噴到 144，正凌條件與上詮雷同，同時還有 AI 晶片散熱片的新業務，元月起客戶也積極追單，有機會成為四月的大飆股。

另外鄭瑞宗也提醒類比 IC 的 (4945-TW) 陞達科、(3588-TW)通嘉三月營收都會很棒，其中陞達科受惠 AI、挖礦風扇驅動 IC 生意都大好，三月營收將有機會挑戰新高，成長幅度會最高，週四漲停收盤，週五洗一下尾盤收小跌，從營收趨勢來看，有機會與正凌一起成為四月最強股。

採訪來源: 大華國際投顧 鄭瑞宗分析師

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