山太士轉型爲半導體材料自主供應商 擬超額配發0.4元股息

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-03-22 19:20

興櫃掛牌的山太士 (3595-TW) 轉型爲半導體及光學材料自主供應商，在 2023 年下半年擺脫營運谷底，並且由虧轉盈，山太士今 (22) 日公布最新獲利，2023 年全年稅後純益 477 萬元，每股純益 0.18 元，擬超額配發 0.4 元股息。

同時，山太士竹北市台元段新建廠辦大樓已經完工，公司並在本月 8 日遷入新廠營運，新廠並引進自動化設備提升產能，提供充足的產能滿足新客戶的需求。

山太士 2023 年營收爲 2.23 億元，毛利率 30.23%，年增 4.98 個百分點，稅後純益 477 萬元，年減 82.9%，每股純益 0.18 元

山太士竹北新廠規劃為先進封裝材料及精密光學材料生產基地，山太士並已由光電應用光學膜的裁切轉型爲半導體及光學材料自主供應商，先進封裝技術門檻極高且產能吃緊，客戶擴建腳步未來兩年不停歇，關鍵製程中晶圓減薄，多層金屬絕緣層晶圓抗翹曲及玻璃基板封裝，CoWoS 測試等製程材料，山太士已經陸續通過客戶驗證，將貢獻 2024 年營收。

法人預估山太士在 2024 年在半導體及光學材料營收比重提高挹注之下，產品的附加價值大幅提升，全年的營收及獲利將勝過 2023 年。山太士的主要輔導券商爲永豐金證券，也正密切規劃 IPO 的時程。