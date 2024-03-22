search icon
menu-icon
anue logo
鉅樂部鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

盤後速報 - 百容(2483)下週(3月29日)除息0.3元，預估參考價22.45元

鉅亨網新聞中心 2024-03-22 17:05

百容(2483-TW)下週(3月29日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.3元。

以今日(3月22日)收盤價22.75元計算，預估參考價為22.45元，息值合計為0.3元，股息殖利率1.32%。（註：預估參考價等資訊，皆以(3月22日)收盤價做計算，僅提供參考）

百容(2483-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為半導體導線架。程式開關。步進馬達。近5日股價下跌0.22%，集中市場加權指數上漲1.31%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/03/29 22.75 0.3 1.32% 0.0
2023/03/30 26.25 1.0 3.81% 0.0
2022/03/31 24.4 1.0 4.1% 0.0
2021/03/31 20.9 0.7 3.35% 0.0
2020/03/16 18.35 1.0 5.45% 0.0

最新相關新聞






Empty