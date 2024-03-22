盤後速報 - 百容(2483)下週(3月29日)除息0.3元，預估參考價22.45元
鉅亨網新聞中心 2024-03-22 17:05
百容(2483-TW)下週(3月29日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.3元。
以今日(3月22日)收盤價22.75元計算，預估參考價為22.45元，息值合計為0.3元，股息殖利率1.32%。（註：預估參考價等資訊，皆以(3月22日)收盤價做計算，僅提供參考）
百容(2483-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為半導體導線架。程式開關。步進馬達。近5日股價下跌0.22%，集中市場加權指數上漲1.31%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/03/29
|22.75
|0.3
|1.32%
|0.0
|2023/03/30
|26.25
|1.0
|3.81%
|0.0
|2022/03/31
|24.4
|1.0
|4.1%
|0.0
|2021/03/31
|20.9
|0.7
|3.35%
|0.0
|2020/03/16
|18.35
|1.0
|5.45%
|0.0
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