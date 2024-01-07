〈觀察〉沖壓件廠砸重金擴產 鎖定車用及半導體需求高成長

鉅祥 (2476-TW) 規劃發債及辦理現增案籌資已展開募集，兩項籌資案金額逾 18 億元，主要在投資的桃園觀音新廠，此一在台投資擴充金額也僅次於百容 (2483-TW) 在台中設新廠的 27.51 億元，業者主要鎖定在車用、半導體應用需求的走揚下，沖壓件廠的動作在補足市場區域版圖，並擴大市占率。

而佳穎 (3310-TW) 在桃園觀音工業區投資近 2.5 億元建新廠，今年上半年開出新產能量產，規劃產能一年可增加佳穎最高 5 億元營收，也是爲搶攻車用市場。

鉅祥規劃發行無擔保可轉換公司債 (CB) 及辦理現增案已展開募集，兩項籌資案金額預估超過 18 億元，籌資內容包括發行無擔保可轉換公司債籌資約 10 億元，另發行現增股 1.5 萬張籌資，合計募集金額超過 18 億元。

鉅祥看好本身車載產品高成長的潛力，預計在桃園新廠將電鍍製程進一步再升級爲精密噴鍍製程，預估 2024 年下半年投產，除建置精密電鍍產能外，也將再投入 2 億元資金開發車載應用產品專線生產。

鉅祥 2023 年前三季營收 42.89 億元，各類產品營收占比以工控、醫療應用最高，達 29%，其次爲車載的 22%，消費電子 21%，PC+NB 應用 16%，網通爲 12%；值得注意的是，鉅祥的車載產品應用由 2021 年的 16% 占比、提升到 2022 年的 19%，一路到今年前三季的 22% 占比，預估在 2024 年車載應用占比還要占比成長。

鉅祥力拚 2024 年的營收成長，並決議以 15.5 億元，購入桃園觀音區鼎展電子廠房及土地，廠房面積達 9000 坪，除準備將電鍍製程進一步再升級爲精密噴鍍製程，預估 2024 年下半年投產，除建置精密電鍍產能外，也將再投入 2 億元資金開發車載應用產品專線生產。

而百容在台中工業區新廠投資案，整體投資達到 27.51 億元，百容著眼未來幾年半導體應用成為成長主軸，百容的半導體業務部門的營收比重己超過 4 成，半導體事業部 5 部來自日本的新沖壓機已進駐新廠，百容看好在減碳要求之下，油電混合汽車用發電機元件導線架及純電車的高功率電池高壓元件需求攀升，並擴及 5G、IDM 及智能化應用需求。

佳穎目前沖壓件產品以應用於連接器占 70%、導線架占 30%，應用於半導體、光電及二極體，終端產業應用則以汽車的比重達 50% 最高，佳穎主管指出，現有沖壓機台數 120 台，分布以中國大陸 75% 產能最高。佳穎最新選擇在桃園觀音工業購置土地、廠房興建新廠，也是看好高附加價值訂單的增加，以及觀音工業區具備製程污水的排放的處理能力。