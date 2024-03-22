富采旗下晶元光電衝刺LED技術 三大產品奪TOSIA AWARD獎項

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-03-22 16:13

LED 大廠富采 (3714-TW) 旗下晶元光電今 (22) 日指出，近日在台灣光電暨化合物半導體產業協會 (TOSIA) 所舉辦的「TOSIA AWARD」中三大產品榮獲獎項，包括 SWIR LED 產品、高功率藍光雷射晶粒，與 Micro LED 波長高一致性及適合巨量轉移型態精密技術。

晶元光電表示，SWIR LED 產品榮獲傑出產品獎。晶元光電為全球少數可以提供 SWIR 包段的 LED 晶粒供應商，此次獲獎的 SWIR 產品為高效率的 1600nm 波長 LED，在 100mA 電流操作下，具備光功率達 11.2mW、順向電壓 1.0V、EQE 達 14.4%，以及 WPE 為 10.2% 等的優異特性。

晶元光電進一步指出，除了 1600nm 之外，不同波長的 SWIR LED 應用也非常多元，包括電子設備測距、生物感測穿戴裝置、非侵入式健康感測等產品。

高功率藍光雷射晶粒，以及 Micro LED 波長高一致性及適合巨量轉移型態精密技術，則分別獲得產品獎與創新技術獎優勝。晶元光電表示，在高功率藍光雷射晶粒中，取得重大突破的 440nm 藍光雷射二極體，在 3000mA 連續電流室溫操作下，單顆光輸出功率可達 5W。晶元光電指出，除晶粒之外，積極與供應鏈夥伴合作開發藍光雷射源，提供客戶多樣化的封裝選擇；