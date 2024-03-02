IPO環境艱難 Reddit尋求估值自100億美元降至65億美元

鉅亨網編譯許家華 2024-03-02 10:42

《華爾街日報》週五報導，即將舉行首次公開募股 (IPO) 的社交媒體平台 Reddit 目標實現 60 億至 65 億美元的估值，較先前 2021 年 8 月時的 100 億美元估值下降。

根據報導，Reddit 目標 IPO 價格在每股 31 至 34 美元。

雖然這意味估值下降，但這被視為股票開始交易後提振股價表現的策略之一。由於 Reddit 不久後準備進行投資者路演和上市，最終估值仍可能發生變化。

Reddit 的 IPO 之所以引人注目，不僅在於其規模，也包括其開放社群和員工參與此過程的獨特作法。

IPO 典型方法是將股票主要提供給機構投資者，但 Reddit 卻打算讓個人投資者與論壇用戶共襄盛舉。此外，Reddit 還破例允許部分員工在 IPO 期間出售股份，這也有別於一般企業 IPO 後限制員工出售股份以穩定股價的常見作法。

當前 IPO 市場充滿挑戰，促成 Reddit 降低估值的決定，近期上市的許多公司目前交易價均低於其上市價格。

投資者越來越重視獲利能力而非成長，這一轉變影響了 Reddit 等公司，但 Reddit 已接近獲利，2023 年最後一季淨利達 1850 萬美元，儘管全年淨虧損為 9080 萬美元。