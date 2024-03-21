路透：Reddit的IPO價格可能在區間頂部或更高

鉅亨網編譯段智恆 2024-03-21 01:50

路透周三 (20 日) 援引知情人士消息報導，社群媒體平台 Reddit 及其銀行家傾向將首次公開發行 (IPO) 價格訂在區間頂部或更高。

報導指出，Reddit 在 IPO 中尋求 65 億美元的估值，並曾表示將以每股 31 至 34 美元的價格出售股票。倘若發行價格在這一區間的頂部，Reddit 及其出售股票的股東將獲得 7.48 億美元的收入。Reddit 的 IPO 獲得了 4 到 5 倍的超額認購，這使得該公司更有可能實現目標估值。

Reddit 期待已久的上市計畫已醞釀了兩年多。該公司於 2021 年 12 月秘密提交了 IPO 申請，但聯準會 (Fed) 量化緊縮 (QT) 導致股市暴跌進而 IPO 延遲。

該股預估將於本周四 (21 日) 上市交易，在紐約證券交易所上市，代號為「RDDT」，首日交易將是 IPO 市場的重大考驗。由於對美國經濟軟著陸的押注越來越多，投資人看到了一些復甦的苗頭。

Reddit 為利用其在交易員中的受歡迎程度，該公司為其平台上符合條件的用戶和版主、某些董事會成員以及員工和董事的朋友和家人保留了 8% 的股份。截稿前，Reddit 上述報導拒絕置評。