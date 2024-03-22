中國電商產業迎來大改造？ 阿里巴巴、京東爭先布局AI電商

鉅亨網新聞中心 2024-03-22 09:23

隨著人工智慧 (AI) 技術快速發展，愈來愈多產業希望藉由 AI 技術，來提高自身的營運能力與市場競爭力，阿里巴巴、京東、拼多多以及百度等中國科技巨頭也爭先恐後投入布局，盼能借助 AI 的力量，在電商市場拔得頭籌。

不論是以淘寶、京東為代表貨價電商，還是抖快、小紅書等興趣電商，隨著低價戰略被證明有效，電商產業競爭重點逐漸轉向如何利用更低的成本，來實現利益最大化。身處在這個趨勢中，主打降本增效的 AI 大模型，就成了電商產業必須掌握的一大機會。

阿里最近上線的「繪蛙」，即是向商家提供創作支持的 AIGC 行銷平台，目前主要功能有 AI 生成圖和 AI 文案兩種。在 AI 生成圖功能中，商家只需要選擇商品、模特兒以及參考圖，就能自動生成不同風格的展示圖；AI 文案則是透過填寫商品連結和賣點，就能快速生成多種文案。

抖音近年也加速 AI 佈局，旗下巨量引擎不久前才推出一站式智慧創作平台「即創」，在內容創作領域跨出重要的一步。「即創」不只能幫助商家快速生成多樣化的行銷素材，提高內容生產效率，還能提供智慧推薦和優化功能，幫助商家精準觸及目標用戶。

內容社群屬性較強的小紅書和嗶哩嗶哩，也都嘗試推出自家的搜尋 AI。

作為電商服務最後一環的物流履約，也是影響購物體驗的一大重點。擁有物流體系的電商平台如京東和阿里，也開始探索將 AI 技術結合物流履約流程。

舉例來說，京東在去年的雲峰會上推出名為「京東物流超腦」的物流大模型，盼藉此提高物流效率和營運水平。阿里旗下的菜鳥裹裹同樣在去年發表數位化供應鏈產品「天機π」，希望在銷量預測、補貨計畫和庫存健康等方面發揮作用。

從店舖營運、內容創作到最後的物流履約，綜觀整個電商交易網絡，平台們都在探索 AI 對電商產業鏈的全盤改造。然而，與平台和商家側重 AI 能力不同，對一般消費者而言，AI 發展最直接的影響，莫過於社群平台上出現愈來愈多真假難辨的 AI 數位人，即以 AI 生成內容直播帶貨的直播主。

隨著 AI 數位人風潮盛行，中國搜尋引擎巨頭百度去年推出新電商品牌「百度優選」後，喊出了「以 AI 重塑電商」的口號，並將數位人直播作為展現百度 AI 實力的新舞台。數據顯示，去年雙 11 期間，在數位人直播的帶貨模式之下，百度優選 GMV 較前一年暴增 740%。

京東在數位人領域的投入，同樣也取得初步成效。今年春節期間，京東雲言犀數位人累計帶貨 GMV 超過 4000 萬人民幣，轉化率提升超過 30%。