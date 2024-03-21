倉和下半年營運優於上半年 今年毛利率戰5成

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-03-21 17:47

太陽能網版廠倉和 (6538-TW) 今 (21) 日受邀參與櫃買業績發表會，總經理林經洲表示，今年電池主流規格從 PERC 轉向 TOPCon，由於其採用雙面印刷與線徑變細，帶動網版升級，看好隨著網版新品放量，毛利率會逐季向上，下半年營運也會再優於上半年，法人估，倉和今年毛利率將見到 5 字頭。

倉和去年儘管受太陽能市況急凍影響，但整體繳出不錯成績單，尤其毛利率從去年第一季的 36% 提升至第四季的 46%，林經洲看好，隨著倉和維持技術領先者的角色，今年毛利率還會逐季向上。

林經洲補充，PERC 因發電效率較低將逐步式微，TOPCon 因發電效率持續優化，也追求更細的線徑，對網版仰賴度更高，且因其為雙面印刷，帶動整體網版市場擴大，公司也推出相對應新品，可增加印刷次數、拉長壽命，單價也進一步提升。

從全球市場來看，林經洲說，中國市場佔 80%，非中國市場則約 20%，預期隨著太陽能成為戰略性能源，包括歐洲、美國、印度等地區都開始設置自己的電池廠，看好除了中國外，其他市場的裝置量也會持續成長，倉和在海外市佔率相當高，可望直接受惠。