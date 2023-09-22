〈朋億法說〉在手訂單達120億元 今年營收、獲利估創高

廠務工程業者朋億 *(6613-TW) 今 (22) 日召開法說會，總經理馬蔚表示，儘管現階段半導體景氣較弱，不過，公司仍持續取得專案，現階段在手訂單達 120 億元，較去年同期成長 9%，看好今年營收續創新高，法人估，朋億 * 今年營收與獲利年增幅將有個位數。

細分各地區來看，財務長歐俊彥指出，由於中國持續投入半導體國產化，中國接單金額占整體在手訂單比重約 64%，較台灣接單多一些，公司也已擴大投入研發費用，並在當地發展國產化設備，滿足供應鏈拆分趨勢。

東南亞地區方面，馬蔚認為，現階段半導體廠建廠仍以新加坡廠為主，今年在當地也有大型專案在進行中，此外，隨著封測廠陸續在馬來西亞擴產，也看好有機會取得相關訂單。

馬蔚也說，現階段公司設備出貨仍受限部分料件，交期尚未恢復到疫情前，如工程塑膠、高階特殊處理不鏽鋼管材交期仍相當長，甚至達 1 年半或 2 年，預期工程塑膠預期明年下半年才會有一些緩解。

另外，朋億 * 近年積極發展綠能環保工程與設備，馬蔚認為，客戶過往大多以財務考量做為評估關鍵，但現在隨著綠能環保趨勢盛行，未來會有更多機會獲得採用。

法人估，朋億下半年營收會略優於上半年，也與去年同期成長，全年營收估年增個位數，且因毛利率大致維持 23-24%，稅後淨利也可望維持個位數成長。