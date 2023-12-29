〈券商投資展望〉統一證看明年台股高點上看萬九 聯準會Q2起降息

統一證券 (2855-TW) 今 (29) 日舉辦 2024 年投資展望會，看好明年美股有望再創新猷，而台股高點則上看 19000 點，投資建議聚焦 AI 商機、手機新科技、記憶體和 DDR5 概念族群；至於市場關注的美國聯準會降息時點，料於第二季才會開始，每季降息 1 碼至年底。

統一證副總經理葉明杰表示，未來一年經濟情勢難以預測，原因在於美國通膨和就業相關數據於今年第四季趨向疲軟，預計美國貨幣政策在明年有機會見到拐點，但降息時點距離現在仍有 2-3 個季度。

另一方面，歐元區因整體經濟表現疲弱，預計降息時間會快於其他區域；至於日本，因經濟表現佳，通膨也到目標，料將逐漸退出寬鬆貨幣政策。

據過去經驗，高基準利率易伴隨經濟衰退或是黑天鵝事件，目前統一證觀察到美國的個人信貸違約率正在上升、歐美商用不動產陸續有破產消息，留意可能的負面影響。

統一投顧認為，明年第二季聯準會將啟動降息循環，每季降息 1 碼、全年共降 3 碼，而在預防式降息下，經濟換檔加速、企業回補庫存會帶動獲利上揚，再加上美國總統大選加持，有助美股再創新猷。

就台灣來看，因電子業整體庫存水位趨於健康，出口動能轉強，統一投顧預期，明年整體企業獲利達 3.5 兆元，年增達 18.3%，尤其電子業因庫存調整結束，加上 AI 商機爆發，獲利動能最強，隨著企業獲利的高點落在第四季，將推升台股寫新高，高點看 19000 點。

統一投顧建議，未來一年台股投資聚焦於 AI 商機 (Server、ASIC AI、Edge AI)、手機新科技、記憶體及 DDR5 概念、ESG(EV 充電樁、ESL)、景氣復甦 (鋼鐵、散裝)、汽車零組件、紡織鞋材、新劑型新藥、殖利率高的金融股等產業與題材。