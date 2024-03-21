〈全球人壽展望〉總座：短期不尋求併購或IPO 營運聚焦四大支柱

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-03-21 09:20

全球人壽走過 30 年個年頭，董事長林文惠去年 6 月上任後首次公開露面，而總經理馬君碩也是暌違近 7 年首度公開受訪，展望未來發展，馬君碩表示，規模、獲利都只是過程，成為永續企業才是長遠的目標，因此，全球人壽短期不會尋求併購或 IPO 的機會，而是聚焦於公司營運策略的四大支柱。

全球人壽過去 30 年歷經 4 次併購，前三次是外商、第四次是本地企業，距離承接國華人壽已 11 年，資產從 6600 億元攀升至 1.4 兆元，為國內第 8 大壽險公司，馬君碩強調，我們非常重視風險管控，維持穩健的經營原則，使得過去 10 年的獲利都走在一個非常穩健的道路上。

馬君碩提到，壽險業面臨的挑戰愈來愈大，全球人壽作為中型壽險公司，沒有金控奧援，必須要有和同業有不一樣的東西。

馬君碩說明，當年承接國華人壽後，就開始規劃重要的核心系統轉換作業，耗時約 4 年、數億元資金，2018 年核心系統正式上線，協助全球人壽加速數位發展，現在再回頭看，推動核心系統轉換是正確的決定，為未來數位發展奠定了基礎。

馬君碩表示，從需求面來看，台灣 2025 年將進入超高齡化社會，商品設計上首先將會著重在退休準備的族群，其次則為有資產傳承需求的民眾，有些高資產客戶希望能夠把保障留給小孩，否則還要繳納大筆的遺產稅。

此外，保險業 2026 年將接軌 IFRS 17，大家都會追求 CSM (保險合約服務邊際) 極大化，因此，保障型商品將是銷售主力，全球人壽從 2018 年起就開始進行一連串的轉型，強化健康醫療險的部分，使得保障型商品占比逐年拉高，複合成長率也相當亮眼。

展望未來，馬君碩直言，對全球人壽來說，併購及 IPO 都不在短期戰略目標之內，永續經營才是我們的目標，必須持續強化韌性，提升風險胃納量，並非一味追求獲利及 AUM。

全球人壽訂定營運策略四大支柱，第一、強化財務結構；第二、優化商品組合，提升通路業績；第三、運用數位科技，提升競爭及風險控管力；第四、打造以人為本、利己利他的永續企業。