Neuralink人機介面再進化！馬斯克：四肢癱瘓患者可靠意念打電動、下西洋棋

鉅亨網編譯許家華 2024-03-21 11:35

馬斯克旗下的美國神經技術公司 Neuralink ，周三 (20 日) 直播首例腦植入患者的最新情況，顯示一名四肢癱瘓的男子竟可用意念打電動和線上下西洋棋。

Neuralink 於 2016 年由馬斯克和 7 名科學家和工程師組成的團隊創立，致力於開發植入式腦機接口，意味其植入物可以讓患者用意念控制電腦。自成立以來，該公司聘請了多位來自各大學的知名神經科學家，馬斯克表示，該公司將開始與患有頸脊髓損傷或四肢癱瘓等嚴重身體缺陷的患者合作。

馬斯克周三在社交平台 X 上發布直播影片，病人 Noland Arbaugh 能使用電腦下棋，也可玩《文明帝國 VI》遊戲。「我曾經以為再也不能玩那個遊戲了。這改變了我的人生，手術非常簡單。」他說。

29 歲的 Arbaugh 稱自己是 8 年前因潛水發生意外，導致脊隨損傷，而此回接受 Neuralink 手術後的第二天就出院了，手術進展順利，「但仍有一些工作要做」才能完善該技術。

Neuralink 並不是唯一致力人機連接的公司，先前已有其他機構展示過人腦如何靠意志控制滑鼠游標，例如由研究機構和醫院組成的 Braingate 聯盟，Neuralink 上個月也公布，第一位使用自家大腦晶片而能靠意念操作滑鼠的患者已康復的消息。