鉅亨網編譯張祖仁 2024-01-26 19:23

美國運輸部 (DOT) 記錄顯示，馬斯克 (Elon Musk) 的大腦植入公司 Neuralink 因違反 DOT 關於危險物質運輸的規定而被罰款。

該機構記錄顯示，在 2023 年 2 月對該公司位於德州和加州的設施進行檢查時，運輸部調查人員發現該公司並未申請註冊為危險物質運輸商。

調查也發現危險廢棄物包裝不當，包括易燃液體二甲苯。根據美國疾病管制與預防中心 (CDC) 資料，二甲苯會導致頭痛、頭暈、精神錯亂、肌肉協調性喪失，甚至死亡。

記錄顯示，運輸部對該公司處以總計 2480 美元的罰款，這筆金額低於最初評估的金額，因為該公司同意解決問題。

負責調查 Neuralink 的交通部機構管道和危險材料安全管理局的發言人證實了違規行為和罰款，並表示調查現已結束。

《路透》檢視了責任醫學醫師委員會（PCRM）詳細違規行為的記錄。該委員會是一個反對在醫學研究中使用動物的倡導組織。PCRM 透過公開記錄申請獲得這些文件。

記錄沒有說明 Neuralink 為何需要運輸危險物質，也沒有說明違規行為是否造成任何傷害。

Neuralink 去年獲得了美國食品和藥物管理局 (FDA) 批准，進行首次人體植入試驗，這對這家新創公司來說是一個重要的里程碑。根據私人股票交易，該公司估值高達 50 億美元。

Neuralink 去年 9 月宣布，該試驗將評估其植入物的安全性，讓癱瘓患者能夠用意念控制外部裝置。

該公司表示，在研究過程中，該公司開發的機器人將透過手術植入「超細」線，幫助參與者的大腦傳輸訊號。