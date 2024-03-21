喜獲195億美元補助 英特爾計劃斥資千億美元在美設廠
鉅亨網編譯林薏禎 2024-03-21 04:03
在取得 195 億美元的聯邦補助和貸款後，英特爾 (INTC-US) 計劃投入 1000 億美元，在美國四個州建造和擴建廠房，並且希望獲得額外 250 億美元的稅收抵免。
執行長季辛格 (Pat Gelsinger) 周二 (19 日) 向記者表示，英特爾五年支出計畫的核心是將俄亥俄州哥倫布市附近的空地，改造為全球最大的人工智慧 (AI) 晶片生產基地，最快 2027 年展開。
美國政府周三 (20 日) 依據《晶片與科學法》(CHIPS)，向英特爾提供 195 億美元的補助款和貸款。英特爾的計畫還包含改建新墨西哥州和俄勒岡州的廠房，並擴大亞利桑那州的業務。
季辛格表示，1000 億美元的計畫將有約 30% 用於人力、管道和混凝土等營建成本。剩餘資金將用來採購艾司摩爾 (ASML-US)、東京威力科創(8035-JP)、應材(AMAT-US) 和科磊 (KLAC-US) 等公司的晶片設備。
這些工具將有助於讓英特爾俄州廠在 2027 年或 2028 年上線。不過，季辛格警告，若晶片市場大幅放緩，則時程可能會延後。除了補助款和貸款以外，英特爾還計劃運用現有現金流進行大部分採購。
Summit Insights 分析師 Kinngai Chan 認為，英特爾還需要三到五年的時間，才能成為先進晶片代工市場的重要參與者。他並警告，英特爾必須進行更多投資，在這之前，台積電 (TSM-US)(2330-TW) 可能在未來一段時間內繼續保持領先地位。
季辛格曾經表示，想要重新確立美國在半導體製造領域的領先地位，美國政府可能需要為晶片商提供第二輪融資。他在周二重申這一點。
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