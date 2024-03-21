鉅亨網編譯林薏禎 2024-03-21 04:03

在取得 195 億美元的聯邦補助和貸款後，英特爾 (INTC-US) 計劃投入 1000 億美元，在美國四個州建造和擴建廠房，並且希望獲得額外 250 億美元的稅收抵免。

執行長季辛格 (Pat Gelsinger) 周二 (19 日) 向記者表示，英特爾五年支出計畫的核心是將俄亥俄州哥倫布市附近的空地，改造為全球最大的人工智慧 (AI) 晶片生產基地，最快 2027 年展開。

美國政府周三 (20 日) 依據《晶片與科學法》(CHIPS)，向英特爾提供 195 億美元的補助款和貸款。英特爾的計畫還包含改建新墨西哥州和俄勒岡州的廠房，並擴大亞利桑那州的業務。

這些工具將有助於讓英特爾俄州廠在 2027 年或 2028 年上線。不過，季辛格警告，若晶片市場大幅放緩，則時程可能會延後。除了補助款和貸款以外，英特爾還計劃運用現有現金流進行大部分採購。

Summit Insights 分析師 Kinngai Chan 認為，英特爾還需要三到五年的時間，才能成為先進晶片代工市場的重要參與者。他並警告，英特爾必須進行更多投資，在這之前，台積電 (TSM-US)(2330-TW) 可能在未來一段時間內繼續保持領先地位。