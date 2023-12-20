南僑自結11月稅後賺1.12億創今年次高 前11月EPS 3.41元

南僑 (1702-TW) 下半年營運進入高峰期，南僑今 (20) 日公布自結 2023 年 11 月營收 18.5 億元，年增 6.13%，11 月單月自結稅後純益爲 1.12 億元，月增 39.79%，年增 3.23 倍，單月每股純益 0.45 元，2023 年前 11 月每股純益 3.41 元。

南僑 2023 年前 11 月稅後純益 8.45 億元，年增 73.97%，並已超過 2022 年全年獲利。

南僑 11 月在中國大陸市場及泰國市場獲利都呈現大幅成長，其中大陸竹南僑食品 11 月淨利潤爲人民幣 3142.75 萬元，年增 4.54 倍，南僑以泰國為生產基地爲發展核心深耕東南亞市場，總裁李勘文指出，泰國廠第一期兩條生產線己安裝完畢，同時開始進行第二期新廠投資，預計 2024 年下半年啟用，除供應米果，麵類產品也要升級，加上新廠自動化，產能將大幅增加。

同時，南僑今年在香港、新加坡成立貿易新據點，預計將進一步開發東南亞國家烘焙產業客戶，拓展營運。南僑董事長陳飛龍指出，由南僑在兩岸發展的經驗來看，米食爲主的餐飲成長後，接著將由烘焙餐飲取代部分市場，這也是南僑積極開發東南亞市場的重要誘因。