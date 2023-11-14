南僑前三季稅後純益超越去年全年 EPS達2.64元

南僑 (1702-TW) 第三季除冰品及泰南僑營收成長外，兩岸油脂事業也受惠秋節效應，單季營收改寫新高，今 (14) 日公布最新財報，第三季稅後純益 2.79 億元，每股純益 1.12 元，前三季稅後純益 6.54 億元，年增 46.19%，已超越去年全年獲利，每股純益 2.64 元。

南僑第三季營收 58.1 億元，毛利率 29.91%，季增 2.86 個百分點，年增 5.22 個百分點，稅後純益 2.79 億元，季增 15.4%，年增 1.82 倍，每股純益 1.12 元。

南僑前三季營收 167.99 億元，毛利率 27.78%，年增 0.8 個百分點，前三季稅後純益 6.54 億元，年增 46.19%，每股純益 2.64 元。

南僑以泰國為生產基地爲發展核心深耕東南亞市場，總裁李勘文指出，泰國廠第一期兩條生產線己安裝完畢，同時開始進行第二期新廠投資，預計 2024 年下半年啟用，除供應米果，麵類產品也要升級，加上新廠自動化，產能將大幅增加。

同時，南僑今年在香港、新加坡成立貿易新據點，預計將進一步開發東南亞國家烘焙產業客戶，拓展營運。

南僑董事長陳飛龍指出，由南僑在兩岸發展的經驗來看，米食爲主的餐飲成長後，接著將由烘焙餐飲取代部分市場，這也是南僑積極開發東南亞市場的重要誘因。