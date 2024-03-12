穩得散熱應用放量、車用向上 今年營收戰新高

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-03-12 20:06

穩得 (6761-TW) 今 (12) 日召開法說，公司表示，今年伺服器散熱材料及元件放量、車用電子成長下，營運可望逐季向上；法人估，穩得今年營收可望雙位數年增，挑戰超越前年的新高水準，毛利率則能重返 3 成。

穩得表示，經過去年一整年庫存調節，現在庫存水位降到 2 個月以下，且布局已久散熱相關材料整合 EMI 解決方案，順利導入包括國外 Tier 1 伺服器廠商在內的多個客戶，今年將大量出貨，成為營運新動能。

此外，穩得看好，AI 應用帶動伺服器、交換機走向高電壓、大電流的趨勢，因此，新的土城檢測實驗室，也將以此規劃，預計明年完工啟用，爭取伺服器、能源相關的潛在客戶訂單。

車用方面，穩得與美國及中國最大車廠、歐洲 Tier 1 配件廠商都有合作，今年年將逐漸放量。另外，在二輪電動車電池安規檢測方面，目前呈現供不應求，桃園龜山廠預計第三季加入，也將挹注業績表現。