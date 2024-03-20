〈台幣〉非美貨幣齊挫 摜破31.8元關卡續探4個月新低

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-03-20 10:53

日本央行宣布結束負利率，但日元兌美元 19 日仍貶至 4 個月低點，非美貨幣倒成一片，新台幣兌美元匯率今 (20) 日持續走軟，摜破 31.8 元關卡，為 4 個月來首見，台北股匯走勢分歧，大盤力守在平盤之上，一度逼近 2 萬點大關。

新台幣兌美元匯率近來貶不停，今天為連續第 6 個交易日走低，以 31.78 元開盤後，最低來到 31.827 元，貶值 5.5 分，為去年 11 月中旬以來的最低點。

匯銀人士指出，新台幣近來貶值壓力大，與投信、壽險業者大舉匯出有關，因美元維持高檔，海外債券及債券 ETF 相對有吸引力，而外資則偏向雙向進出，研判多採借台幣方式來買台股，因此，在匯市上並未看到明顯匯入的操作。

觀察主要貨幣今天對美元表現，日元持續貶值約 0.25%，失守 151 兌 1 美元的價位，新台幣、韓元早盤約貶值 0.12-0.15%，人民幣與新加坡幣則在平盤附近拉鋸，亞洲主要貨幣走勢偏弱。