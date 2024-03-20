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鉅亨速報

盤後速報 - 全訊(5222)下週(3月27日)除息4元，預估參考價166.5元

鉅亨網新聞中心 2024-03-20 17:05

全訊(5222-TW)下週(3月27日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利4元。

以今日(3月20日)收盤價170.50元計算，預估參考價為166.5元，息值合計為4.0元，股息殖利率2.35%。（註：預估參考價等資訊，皆以(3月20日)收盤價做計算，僅提供參考）

全訊(5222-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為研究、開發微波半導體元件、積體電路及其次系統。生產、製造、銷售微波半導體元件、積體電路及其次系統。近5日股價上漲4.94%，集中市場加權指數下跌0.29%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/03/27 170.50 4.0 2.35% 0.0
2023/08/23 0.0 0.0 0.0% 1.0
2023/03/30 187.5 3.0 1.6% 0.0
2022/04/01 162.0 3.5 2.16% 0.0
2021/05/07 77.5 1.5 1.94% 4.7

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