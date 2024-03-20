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鉅亨速報

盤後速報 - 宏遠證(6015)下週(3月27日)除息0.25元，預估參考價11.7元

鉅亨網新聞中心 2024-03-20 17:05

宏遠證(6015-TW)下週(3月27日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.25元。

以今日(3月20日)收盤價11.95元計算，預估參考價為11.7元，息值合計為0.25元，股息殖利率2.09%。（註：預估參考價等資訊，皆以(3月20日)收盤價做計算，僅提供參考）

宏遠證(6015-TW)所屬產業為金融保險業，主要業務為證券經紀、自營、承銷業務。期貨經紀、期貨顧問、期貨自營業務。近5日股價下跌5.16%，櫃買市場加權指數下跌0.43%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/03/27 11.95 0.25 2.09% 0.0
2022/07/28 13.8 1.8 13.04% 0.6
2021/06/16 25.9 0.5 1.93% 0.0
2020/08/21 7.91 0.1565 1.98% 0.0
2018/07/09 7.25 0.36 4.97% 0.0

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