盤後速報 - 宏遠證(6015)下週(3月27日)除息0.25元，預估參考價11.7元
鉅亨網新聞中心 2024-03-20 17:05
宏遠證(6015-TW)下週(3月27日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.25元。
以今日(3月20日)收盤價11.95元計算，預估參考價為11.7元，息值合計為0.25元，股息殖利率2.09%。（註：預估參考價等資訊，皆以(3月20日)收盤價做計算，僅提供參考）
宏遠證(6015-TW)所屬產業為金融保險業，主要業務為證券經紀、自營、承銷業務。期貨經紀、期貨顧問、期貨自營業務。近5日股價下跌5.16%，櫃買市場加權指數下跌0.43%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/03/27
|11.95
|0.25
|2.09%
|0.0
|2022/07/28
|13.8
|1.8
|13.04%
|0.6
|2021/06/16
|25.9
|0.5
|1.93%
|0.0
|2020/08/21
|7.91
|0.1565
|1.98%
|0.0
|2018/07/09
|7.25
|0.36
|4.97%
|0.0
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