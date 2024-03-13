〈焦點股〉全訊受惠國防訂單挹注去年全年獲利年增逾7成 帶量上攻

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-03-13 12:42

砷化鎵廠全訊 (5222-TW) 受惠國防訂單挹注，去年全年稅後純益 4.36 億元，年增 74.99%，寫下歷史新高。激勵全訊今 (13) 日股價帶量上攻，一度漲逾半根停板，成交量超過 2500 張。

全訊今天開高走高，盤中一度漲逾半根停板，最高來到 172 元，雖然隨後漲幅收斂，但仍漲逾 3%，並站上所有均線。

全訊表示，受惠政府擴大國防自主採購，以及國防用功率放大器的主流，逐漸升級為固態功率放大器 (SSPA)，可以大幅延長產品使用壽命，並提升高頻高功率上的效能，全訊身為國內唯一一家自主研發製造軍用運用 SSPA 的廠商，可望持續受惠。

全訊進一步指出，隨著國防用 SSPA 產品的量產規模經濟逐漸顯現，高階 PA 模組以及次系統的營收占比顯著提升，加上太空級的微波通訊產品訂單出貨量增加，推升去年毛利表現達 56%，年增 2 個百分點，也帶動稅後純益創新高，達 4.36 億元，每股純益 5.88 元，皆創下新高。

展望今年，全訊持審慎樂觀看法，主要動能將來自政府持續推動國防自主以及科技國防政策，可望帶動高階國防用 SSPA 出貨成長，海外軍工客戶的新款高階氮化鎵 PA 模組，今年也有望放量出貨。此外，還有新開發的太空與商用低軌衛星通訊的新產品，訂單與出貨也持續增溫，將進一步推升整體營運。